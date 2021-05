Záhorí, bjež k Moravje za kopečky, uč sa od Čechú, v Rakúsoch zas parit kečky. A potem sa domú vrác, jak dá sa, cestu hopem skrác!

Raňajky

Ja, pes a kocúr raňajkujeme spolu. Kocúrik dostane svoje do misky a začne. Psík poslušne čaká vedľa mňa a ja ho od stola rozmaznávam (mojím favoritom vždy boli psy). Kocúr Búbelaj si to všimne a príde žobrať. Jeho žobranie je so zaťatými pazúrikmi do môjho stehna dosť agresívne a tak mu radšej dávam tiež. Pes Laky to okamžite využije a bleskom spucuje Búbelajovu porciju. Búbelaj to zaregistruje a kalupom k svojej miske, ktorá je už žiaľ prázdna. Ja zrýchlim raňajky, aby som v tejto voľnej chvíli dojedol bez škrabancov, čo mi ešte zostalo, ale ujde sa aj Lakymu. Kocúr sa ide srdcervúcim mňaukaním žalovať starej mame. Keďže rituál je už osvedčený a známy, stará mama pre istotu a spravodlivosť vynadá nám všetkým. A tak to v nádhernej symbióze ide zo dňa na deň.

dedo Pejo

to sú oni (dedo Pejo)