Money, money, always sunny...

Keď to preženiem, jedným z „výdobytkov“ našej „demokracie“ je, že si takmer nikto nikoho a nič neváži.

Ja som študoval na VŠ iba povinnú politickú ekonómiu. No napriek tomu mám tú drzosť vyjadriť svoj názor.

Štát sa teraz zadlžuje, aby ako-tak pomohol ľuďom. Či viac menej dobre alebo zle ja posúdiť neviem. Kritici tvrdia, že ešte naše detné deti budú tento dlh splácať. No dobre. Štandardne z rozpočtu sa buduje to, tamto, hento a aj sa ukradne. Ja sa nádejam, že tento krát sa to, tamto, hento a aj čo sa ukradne, vybuduje hlavne z peňazí EÚ podľa Plánu obnovy. Tieto peniaze raz tiež budeme musieť vrátiť a nepočúvam, že by to niekomu extrémne vadilo. Peniaze poskytnuté štátom sú určené na spotrebu, teda v istej miere pomôžu rozhýbať popandemickú ekonomiku a na príslušných daniach sa čoskoro vrátia štátu.

No a takto ušetrené peniaze v štátnom rozpočte môžeme dať pred r eferendom a aj pred ďalšími voľbami konečne, konečne obyčajným ľuďom. Tak veru a za to vďačíme najmä Smero-Hlasu, že svojim politicky „uvážlivým“ správaním donútil súčasnú vládu konať v prospech bežných občanov.

Ja im za to veľmi pekne ďakujem a teším sa.

dedo Pejo