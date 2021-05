Ponížené záhony aj politici

Ultimátum Fiča, jak studená pica. Mám pocit, že dramaturgia bábkovej hry s danými bábkami na scéne nie je práve najšťastnejšia.

Teraz je to vraj v móde, budujeme na dvorku vyvýšené záhony. V našom prípade však ponížené v bazénovej diere, kde mal byť pôvodne plánovaný bazén z čias, kedy som si myslel, že budem veľký a bohatý. No a aby práca išla veselšie od ruky, tak som remeselnícku partiu zabával svojimi historkami. Pochopiteľne prišlo aj na politiku. A majster murár, zhodou okolností národnosťou Rom, sám hovorí, že sa na to v telke už nemôže pozerať. Že keby sa hádali a bojovali s cudzími, povedzme s Maďarmi, Cigáňmi, Čechmi, že to by chápal. Ale proti svojim? Slováci proti Slovákom? Tomu nerozumie.

Tak také som si dnes vypočul.

dedo Pejo