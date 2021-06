Čistý deň zas nebyl tak celkom čistý, nános špiny zjavňe istý. Brusič, co tam zabrúsil, potomstvo tam vytrúsil. A ten mydlič barana, nech hájí ho od rána. Je to velmi úbohé pro ty stvory dvojnohé.

Náš bodrý psík Laky, „občan“ z Kopčan, psík odchytený v Uníne a dočasne prebývajúci v útulku v Kopčanoch, majúci evidentne povahou aj postavou teriérovských predkov, veľmi nemusí susedovie mačky. Pozdĺž plota ich zbesilým štekotom plaší a tie mačkas beštias vedia, že na ne nedosiahne, tak ho provokujú vyzývavými pózami ako sličné devy na výpadovkách v Prešporku. Je známe, že keď neurobíte mačke dobre, nedajbože zle, zanevrie na vás a často sa vám pomstí napr. vyšpinením sa do vašej topánky, či postele. A to riadne a dlho zaváňa. Stalo sa mi to už viac krát. Ale to, že tento princíp pomsty funguje aj na iné tvory v zvieracej ríši som netušil. Vydedukoval som to tak, že odkedy máme pri tom plote tie, teraz moderné a vychytené vyvýšené záhony, každé ráno tam stará mama nachádza dve mačacie „narušenia“. Ona mačky zbožňuje a ja zasa Lakyho, tak tento neohrozený mačací odporca v noci, namiesto toho, aby bránil svoje teritórium, pekne spinká so mnou v postielke. Z toho jasne vyplýva, že ide o mačaciu pomstu nie starej mame, ale Lakymu. Verím, že tu spravodlivosť nebude slepá a raz príde to spravodlivé mačkopsie zúčtovanie.

dedo Pejo

