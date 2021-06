Robert filozofia

Snát uvjedomí si ten Pele, že fčilkaj sa to rádňe mele. Že mňel by´s hrubo zmňeňit smjer, to mi, Peťko, to mi vjer!

Cui bono, cui prodest,

chráňím sebja, je to protest?

Pod nálepkú pravdy,

hríchy mosím zakryt navždy.

Rozpútal sem vojnu chlapú,

co tŕkajú sa jak pár capú.

A z tej špiny vylezu,

čistý, tak bez nálezu.

Ide o krk, o kejhák,

dál dostrelí ten múj prak.

A národ mi drukuje,

trísky, špony, okuje...

dedo Pejo