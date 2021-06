Inflúenseri (infolúseri?) politiky

Snát uvjedomí si ten Pele, že fčilkaj sa to rádňe mele. Že mňel by´s hrubo zmňeňit smjer, to mi, Peťko, to mi vjer!

Novinár su, hledám špinu,

úplatný su, nemám vinu.

Za to može šéf múj milý,

on ví, keho by sme zajtra kryli.

Umjelec su, kampaň robím,

na forbíňe ve volbách zlobím.

Za peňísky, honorár,

prodám sebja aj erár.

Moderátor, redaktor,

vylezu aj na traktor.

Kladu také otázky,

že pochválá mi obrázky.

Jáj a politológ šecko ví,

co neví aj poví a nepoví.

Málokedy ale spjetňe,

prizná, že pomýlil sa trefňe.

Fanúškú je celá horda,

odplúvá si mnohá morda.

To je naša sloboda,

strava, blaho národa.

dedo Pejo

PS:

A já dedo humorista,

co si enem kde–kde drístá.