Z národov hoc sme rôznych, všetci za jedno...

Takýto zvláštny nápad. Čo keby si odsúdení mohli, povedzme za 10000 euro, kúpiť jeden deň slobody? Tieto zdroje by sa použili výsostne na sociálny program.

Môžem povedať bez akéhokoľvek rasistického podtónu, že z rás a vyznania hoc sme rôznych? A mimo túto miniúvahu LGBTI...

Žijem na dedine s romskými spoluobčanmi, vychádzam s nimi normálne. No práve u nich som v diskusiách zachytil časté používanie slôv našinskí a vašinskí v rôznych spojeniach, ktoré tieto skupiny obyvateľov diferencujú. Oveľa viacej ako gádžo a more.

Idúc v aute v nedeľu s človekom židovskej viery okolo kostola v Šali, z ktorého po hlavnej omši práve vychádzali veriaci, tento takmer s opovrhnutím sucho poznamenal: „Kalolíci idú!“ Podobne na Myjave, keď sme vošli s kolegom do reštaurácie, mierne pripitý evanjelik s odporom tiež zvolal: „Katolíci došli!“ Poznáme mnoho vtipov u luteránskej a židovskej viere, ktoré vtipne vystihujú ten prapôvododný naturel týchto etník.

No, a čo sa deje v súčasnosti vo vzťahu k moslimom a hlavne vo vzťahu k ich predpokladanému zmiešaniu sa s pôvodným európskym obyvateľstvom? No comment.

Pri prvej návšteve New Yorku ma doslava šokovala nie tá rozmanitosť prítomných rás, ale práve ich zmesica. To kríženie ľudských individuí sa navonok prejavilo v najrozmanitejších výrazoch tvárí, podľa mojich osobných kritérií, často nie veľmi pekných.

Strávil som istý čas na Kube, kde môžete pospolu vidieť všetky odtiene kože od bielej po najtmavšiu. Všeličo neoficiálne som sa o nich dozvedel, no rasový motív som nezachytil.

Z panoramatických plátien kín sú nám z mayoviek rudokožci zväčša sympatickí. Hmm, ale ako gringovia z pohľadu Mexičanov?

Čím to asi bude, že výhrady voči našim vietnamským spoluobčanom nemáme prakticky žiadne? Vtipy kolujúce o nich a ich činnostiach sú skôr dobromyselné a milé.

Na „Čechúňov“ sme nadávali viacej v ČSSR, teraz sme najlepší priatelia.

Tak teda neviem, riadil by som sa asi večnou najmúdrejšou prírodou, že žiaden vták by si do svojho hniezda srať nemal a boj o prežitie vždy bol a bude a silnejší pes, ako vieme, .... Mačkopsy, hrušky s jablkami, morské panny, swingy, jednorožci, kentauri a pod. v žití veľa dobroty nenarobili. A pilát pontský umučeného Krista posmešne označil: „Ecce homo!“

dedo Pejo