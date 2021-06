Očkovací agitka!

Politika, to je renta, nemá na dústojnosť prezidenta. Bježí o moc a o hrubé statky, cez zmatky, faleš a aj zvratky. Nemám úctu k temu stavu, radši chvílu, čistú, hravú. Radši doma s kamarádma, s ňekým gdo mňa rád má.

Včéraj podobný pocit, jak máme se starú mamú po očkováňí proci Covidu, v jednej vjeťe vyjadril aj ministr zdravotňíctva. A sice je to ten stálý osobňí pocit ovela vječší istoty, bezpečnosťi a méň strachu z možného fatálňího ochoreňá. To sme my starí.

No a abych trošku navnaďil aj tých muadých, tak prirovnám to k následkom neregulovaného výsledku sexu, teda k temu nechcenému oťehotňeňú bes použicá ochrany. Istoisce poznáte ten blažený, uvolňeňý a príjemný pocit, ket víte, že tá dáma alebo vy ste tú spolehlivú ochranu aplikovali. Ket né, to nedočkavé, s obavama očekávaňí mjesíčkú, tá neistota neňi ňic moc. No a podobne by to mohlo byt aj s tým očkováňím.

Rozumíte mi, muaďoši, co sem chcel túto myšlenkú, možno čaškopádňe a neobratňe vyjadrit?

dedo Pejo

nepomáhá celta, nasúvá sa delta, po ňí donde eta, fí,

nech šlak nás z teho netrafí