Láska nebeská starecká...

Mňeli sme grilovačku. A naša Gulina mi ríká: „Pán Vidlár, Vy jíte málo (myslíc moje porcije), zato žerete furt...“

Moja sestra a její manžel, blísko okolo osemdesátky, spolem uš nažívajú nespočítatelňe rokú. A pomňerňe dúho enem sami dvá, teda dosť dlúho na to, aby si dostatečňe išli na nervy. V spojeňí se všakovatýma stareckýma muchama a manírama, vyplývajícíma nélen s pokročilého vjeku (kerý odhalí, ba co víc, posilňí, ty špatné vlastnosci ich povach, keré ešče v časoch aktívňích sexuálňích kontaktú částečňe zakrývali), ale aj z dúvodú uš nevyhnutných zravotňích fyzických a aj mentálňích problémú, sa mezi ňima uďeje dosť bizardňích aš groteskňích momentú. Súdňí okolí by povidalo, že malicherňích.

Dám jeden úsmjevňí z ňich.

Marika ešče furt upratuje nemalú domácnosť, na múj vkus je aš nepríjemňe čistotná. Vypadá to tak, že aj na vkus jejího muža. Jabkem sváru sa stala porcelánová misa záchoda. Typický odór vyzrátého moču, aj zakalený lesk porcelánu a jeho kachličkového okolá po istej inkubačňí dobje donútil sestru k vážným výčitkám a pripomínkám k štýlu a metodike vyprázdňováňá močového mjechúra jejího muža. Široký rozptyl a zábjer dopadajících molekul nélen na misu, ale aj na okolí, nevješčil ňic dobrého. Namísto pokory a ospravedlňeňá sa ale dočkala prociútoku, zacíleného k jejím slabším zdržákom, keré isto-isce povolá ešče pred dosedem na desku a spúsobjá ten kritizovaný jaf a efekt rozstreku. Hádek nebylo konca kraja, aš mňa pri jednej návšťevje prizvali, jednak komplexňe posúdzit tento jef a prípadňe vykonat prácu mediátora. Problém sem pojal jak technik najprf fyzikálňe.

Parabolický pád gule (molekula moču) vystrelenej z ďela z kopca do údolá pod rúzným uhlem hlavňe (švagrúf šulin) sa mi vynoril jak prvoplánový nápad. Trebalo zohledňit úsťovú týchlosť výstreku, pružnosť močúra – expanzňí nádoby, spomňel sem si na Bernuolliho rovňicu, teda prúďeňí v gravitačňím poli. Šak ano, statický a dynamický tlak téš. Na ja, ale model nezohledňil ešče sejzmické náhodňí pohyby základňe (Parkinsonúf tras ruky držící kanón a bídňí stabilita stojícího chlapa s artritickýma klúbama, ...). Bježný mohel byt aj omyl v balistických výpočtoch, ket cíl – misa nemusela byt zasáhnútá na prvňí, aňi povjecme druhý rás. Aj chaotické poryvy vjetra od ventilátora vo WC by mohli mňet asi né relevantňí, ale preci ňejaký vplyf. Co potem prostaticky prerušovaný kontinuálňí prúd a téš docvrkávající zostatek oklepávajćího laufu v závjeri boja.

Vzdal sem to. K medijáciji a k iným společenským aspektom rešeňá tehoto velice zložitého problému radši uš aňi nedošlo. Vygooglit ňevazmožno, počítače dané inkriminované osoby aňi zdaleka nepoužívajú. A ftedy došla spásonosňí myšlenka jejich vnučky: Bože, Bože, p l é n k y !

dedo Pejo