Laická úvaha o mafiánskom štáte

Politikom falešným, pro vás odkaz mám spješný. Na tych, co nenosá rúšky, zmobilizoval bych, z mjakej gumy obušky.

Môžeme sa domnievať, že vyjadrenie pána exprezidenta Kisku o mafiánskom štáte je vysoko pravdepodobné.

Spomínam si, že ešte za čias V. M. a I. L. si vjerchuška vytvorila vlastných mafiánov, ku vzájomnému prospechu obidvoch strán. Nebudem asi ďaleko od triezvej úvahy, že mimoriadne učenlivý žiak R. F. svoju moc podporil podobným uvažovaním a princípom. Z toho plynie akosi, že najvplyvnejšia mafia v danom čase na Slovensku bola iba jedna, inak by sa politicky pochopiteľne oveľa ťažšie ovládala. No a mne sa pochopiteľne natíska otázka, ako početný bol slovenský The Mafia Head Quarter, odhadujem, že tak desiatky mafiánov.

Ak zoberieme v potas, že jednotlivci sa už celkom slušne rozspievali, nebude ďaleko doba, kedy sa krížové väzby a pyramidálne vzťahy celkom slušne rozpletú. A my, hádam sa už ani nebudeme čudovať, v podstate to prirodzene očakávame.

No priatelia, teda nech je ten pán z Trnavy akýkoľvek, jemu patrí hlavná vďaka a úcta za súčasnú rehabilitáciu hodnôt, ktorú sme si ešte za minulých vlád nedokázali ani predstaviť!

Ja Vám, Igor Matovič, ďakujem!

PS:

Gde taký pánko Žiga, nevíme gde asi dzigá.

Mizne aj ten Raši, žandár ho vystrašil.

Kažímír uš na hraňe, furt sa kúpe ve vaňe.

A co náš Peťko, zuatý chuapec, odpadává hňilý strapec.