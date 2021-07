"Trídňí" púvod

Pápež, to je vrchňí kňaz, na duši ťi spraví kaz. S Kočnerem mňel pletky každý, no poznali ho enem do dňa vraždy. Pod sukňú mamy, ženy, milenky sa skryje veľa...

Počúvám, že dezolát,

s tým sa nemám bavit, hrát.

Ten je ale toxický,

pálí guláš mexický.

Antivaxer, slunéčkár,

také čovjek náš,

vexlák, pumpár, autíčkár,

ket socík ešče nemňel kar.

Dycky trídy, vrstvy, skupiny...

S čertem spolky, do iný?

Bylo tak a bude furt,

fčil demokrat falešný ozlomkrky bježí špurt.

dedo Pejo